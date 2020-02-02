"كان" تكشف عن نية نتنياهو ضم محدود للمستوطنات قبل الانتخابات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الأحد، بان رئيس وزراء الاحتلال –رئيس حزب الليكود- بنيامين نتنياهو ينوي تنفيذ عملية ضم محدود للمستوطنات الإسرائيلية قبل اجراء الانتخابات المقررة بداية شهر مارس المقبل.

وأوضحت "كان" بأن نتنياهو أجرى سلسلة اتصالات مع بعض المسؤولين في الأيام الماضية، وأكد لهم بأنه سيحاول تنفيذ عملية ضم محدود ورمزية قبل الانتخابات الاسرائيلية.

ويأتي موقف نتنياهو معارضا لموقف الإدارة الأمريكية، التي طلبت من "إسرائيل" الامتناع عن ضم أي مناطق من جانب واحد، قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وذكرت القناة، أن هناك احتمالية للبدء بتطبيق القانون الإسرائيلي بشكل محدد على المستوطنات في الضفة الغربية، مع تجنب ضم أي مساحات مفتوحة من الأراضي في هذه المرحلة.