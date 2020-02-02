الاردن تتسلم 5 آلاف جهاز للكشف عن فيروس كورونا

تسلمت المملكة الأردنية اليوم الأحد 5 ألاف جهاز للفحص عن مرض كورونا من الصين بهدف تشخيص المرض بشكل مباشر.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن الوزارة تواصلت مع جمهورية الصين، لإحضار أجهزة للكشف عن المرض باعتباره مرضا جديدا، حيث وصل 5 آلاف جهاز للفحص عن المرض.

وقال الوزير أمام البرلمان: "تم تفعيل منظومة الحرب البيولوجية في وزارة الصحة والمكونة من 20 شخصا مجهزين للتعامل مع الجراثيم، كذلك تم نشر الماسحات الحرارية في جميع المعابر ووضعت غرف عزل في المطارات والمعابر".

وأضاف الوزير: "إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي من شانها حماية البلاد، من فيروس كورونا الجديد، حيث دشنت مستشفى خاص للعزل، وتم وضع استراتيجية لمواجهة الوباء".

وكان مدير مستشفيات البشير محمود زريقات، قال إن فحوصات الطلبة الأولية للقادمين من الصين فجر السبت، لم تُظهر وجود إصابات بفيروس كورونا، لكن تم وضع 81 شخصاً في مستشفى العزل.

ووصلت عمّان، فجر السبت، طائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية على متنها 71 راكبا 54 طالبا أردنيا، و7 فلسطينيين، 3 تونسيين، 3 عُمانيين، سوري، وبحريني.