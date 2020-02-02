اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية لبحث "صفقة القرن"

قررت منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية المنظمة غدًا الاثنين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المنظمة بأن الاجتماع يأتي لبحث ما يطلق عليها "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط" –صفقة القرن- والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم الاحد، وسائل الإعلام لحضور الاجتماع الطارئ المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية.

وأكدت المنظمة في بيان سابق لها، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وشدد على أن مدينة القدس المحتلة، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.