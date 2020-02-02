الفلبين تعلن اول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت الفلبين اليوم الأحد تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" الجديد، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء 305.

وأشارت أن المتوفى هو رجل صيني (44 عاما)، من مدينة ووهان، حسب ما صرحت به وزارة الصحة الفلبينية.

وقال المصدر، إن الرجل أدخل للعلاج في 25 يناير الماضي بعد إصابته بالحمى والسعال والتهاب رئوي حاد ، ورغم ظهور علامات تحسن عليه في أيامه الأخيرة، إلاّ أن حالته تدهورت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ممّا أدى إلى وفاته.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الصينية تأخير فتح المؤسسات التعليمية في العاصمة بكين، وشددت إجراءات الحجر الصحي، وذلك بالسماح لفرد واحد من العائلة الواحدة بالخروج لشراء حاجياته.

وأعلنت، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس "كورونا الجديد" ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي، وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 14380 إصابة داخل الصين.