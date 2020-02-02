مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في باحات المسجد الاقصى

قامت مجموعة مكونة من 40 مستوطن و بحماية قوات من الاحتلال ، اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد.

و قالت مصادر مقدسية بأن المستوطنين نفذوا جولات بداخل المسجد الاقصى وأدوا طقوسا تملودية، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال.

و اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحد حراس المسجد الأقصى، الفلسطيني أحمد أبو عليا، أثناء عمله في ساحة المسجد، وفقاً للمصادر.

و كانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، فلسطينيين، بعد اقتحام منزليهما في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وذلك بدعوى أنهما نظفا درج جامع العين في الحي، في أعقاب تقديم شكوى من قبل أحد المستوطنين زعم فيها أنها طريق للمستوطنين.

و اشارت المصادر الى أن المعتقلين هما: شادي محمد سمرين (44 عاما) وإبراهيم خضر سمرين (54 عاما).