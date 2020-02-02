الصين تعدم 17 ألف طير من الدواجن

قررت السلطات الصينية اليوم الأحد اعدم أكثر من 17 ألف طير من الدواجن، في مقاطعة هونان وسط البلاد للاشتباه بإصابتها بوباء انفلونزا الطيور وذلك كإجراء وقائي خشية من انتشاء انفلونزا الطيور إلى جانب فايروس كورونا.

وكان 4 آلاف و500 طير من الدواجن نفقت في منطقة "شوانغجينغ" الصينية جراء إصابتها بالوباء وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية.

وقالت الصحيفة بأن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية أعدمت 17 ألفا و828 من الدواجن الأخرى، في المزرعة ذاتها، تفاديا لانتشار الإنفلونزا.

ولم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى سكان المقاطعة.

وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، فقد سجلت دول العالم 861 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور، توفي على إثرها 455 شخصا، بين الأعوام 2003-2019.

بينما سجلت الصين خلال الأعوام الـ16 الأخيرة، 53 حالة إصابة بالوباء، توفي منهم 31 شخصا.