قناة عبرية: حكومة الاحتلال ستصادق على "صفقة القرن" كاملة

ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم الأحد بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيعرض قريبا، خطة صفقة القرن، على حكومته للمصادقة عليها كاملة.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر في حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو قولها: "من أجل إلغاء المعارضة الأميركية لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، قبل انتخابات الكنيست، تدرس الحكومة المصادقة على صفقة القرن كاملة، وليس على الأجزاء الجيدة لإسرائيل فقط".

و أضافت المصادر: "أن حزب الليكود سيطرح مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، قبل انتخابات الكنيست القادمة"، مشيرة الى أن العقبة المركزية أمام تطبيق سياسات الليكود بشأن الصفقة، هي المعارضة الشديدة في اليمين الإسرائيلي، حليف نتنياهو بالحكومة، الذي يعارض الصفقة، لأنها تشمل إقامة دولة فلسطينية.

وكشفت القناة العبرية عن تصريحات لنتنياهو أكد فيها إنه سيحاول تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة، قبل انتخابات الكنيست، بشكل مقلص يشمل المستوطنات الكبرى، دون منطقة غور الأردن.

وأبدت الإدارة الأمريكية، معارضتها لفرض السيادة الإسرائيلية الفورية، على مستوطنات الضفة الغربية، قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست، وفقاً للقناة العبرية.