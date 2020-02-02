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اصابات بالاختناق والرصاص بينهم صحفي خلال مواجهات في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 14:30 - 02 فبراير 2020
مواجهات الضفة مواجهات الضفة
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أصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمظاهرات السلمية الغاضبة ضد صفقة القرن في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص والاختناق الشديد بينهم الصحفي عبد المحسن شلالدة الذي أصيب برصاصة مطاطية في الرأس ونقل لمستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

وأوضحت الوزارة بأن الصحفي شلالدة أصيب بكسر في الجمجمة جراء اصابته ولا زال يخضع للعلاج.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت بعد ظهر اليوم الاحد، منطقة جسر حلحول بالأسلاك الشائكة ومنعت حركة العبور بين مدينتي الخليل وحلحول.

وفور وصول المظاهرة السلمية قام الشبان برشق قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة، بعد أن أطلق عليهم جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما اندلعت مواجهات على مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط الخليل، بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان.

 

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