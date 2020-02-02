رئيس الكيان يصف تصريحات عباس بأنها "معادية لاسرائيل"

وصف رئيس الكيان الصهيوني، رؤوفين ريفلين، تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي أدلى بها أمام جامعة الدول العربية، بأنها "معادية لإسرائيل".

و نقلت قناة "كان" العبرية عن ريفلين قوله: " لا أحد سيغير طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.. الشعب اليهودي ليس له دولة أخرى.. جئنا هنا لنعيش بسلام مع كل من وُلد وعاش في هذه الأرض"، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات ريفلين خلال مراسم خاصة للتوقيع على ميثاق جديد يدعو إلى القضاء على العنصرية ونبذها كلياً من المجتمع الإسرائيلي، وبادرت إلى هذا الميثاق جمعية تدعى "إسرائيليون ضد العنصرية".