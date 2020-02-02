الفصائل تعلن تشكيل لجنة وطنية عليا لمواجهة صفقة القرن

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد، تشكيل لجنة وطنية عليا لمواجهة صفقة القرن الأمريكية.

وجاء اعلان القوى الوطنية والاسلامية في البيان الختامي للمؤتمر الشعبي والوطني الذي نظمته الفصائل في مدينة غزة تحت عنوان "تسقط صفقة القرن"

وأوضح البيان الختامي بان تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن تضم في عضويتها كافة القوى السياسية والوطنية والشعبية والمجتمعية في الوطن والشتات.

وأشار إلى أن اللجنة ستواجه صفقة القرن من خلال وضع خطة تكافئ خطورة هذا النهج الجديد الذي يدير ظهره لكل القيم والمعاير الانسانية والقانونية والاخلاقية.

كما دعا البيان الختامي للمؤتمر الشعبي والوطني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدعوة العاجلة لاجتماع مقرر على مستوى الامناء العامين للفصائل لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية.