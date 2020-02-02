الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين 3/2/2020

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الإثنين الموافق 2020/2/3.

وأوضحت الوزارة، ان السفر عبر المعبر غدًا، سيكون للحافلات الرابعة، الخامسة، السادسة، حتى الرقم (101) من كشف (2020/3).

وأكدت الوزارة، على ضرورة التواجد صباح غدٍ في تمام الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ملفتةً إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت، المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت، بضرورة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.