ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة صحفي برصاص قوات الاحتلال في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:43 - 02 فبراير 2020
اصابة صحفي الخليل اصابة صحفي الخليل
جوال
مشاركة

أصيب صحفي، ظهر اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكد شهود عيان، ان الصحفي عبد المحسن شلالدة، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في منطقة الرأس، خلال اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في المحافظة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال، قد اصابت الصحفيين عماد عمارنة في الضفة، وعطية درويش في غزة، في العين، وهي إشارة واضحة من قبل العدو لاستهداف الصحفيين والأطقم الإعلامية، لحجب الحقيقة في فضح جرائمه المقترفة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات