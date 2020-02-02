إصابة صحفي برصاص قوات الاحتلال في الخليل

أصيب صحفي، ظهر اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكد شهود عيان، ان الصحفي عبد المحسن شلالدة، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في منطقة الرأس، خلال اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في المحافظة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال، قد اصابت الصحفيين عماد عمارنة في الضفة، وعطية درويش في غزة، في العين، وهي إشارة واضحة من قبل العدو لاستهداف الصحفيين والأطقم الإعلامية، لحجب الحقيقة في فضح جرائمه المقترفة.