الشيخ عزام: أمتنا أمام لحظة تاريخية ومفصلية ضد صفقة القرن

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الامتين العربية والاسلامية أمام لحظة تاريخية ومفصلية لحماية المسجد الأقصى المبارك من غطرسة المشروع الصهيوأمريكي.

وجاء ذلك خلال كلمة للشيخ عزام في المؤتمر الشعبي والوطني الذي تعقده القوى الإسلامية والوطنية في مدينة غزة بعنوان "تسقط صفقة القرن".

وقال الشيخ عزام : "الخطة المعروضة اليوم أسواء المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية وأكثرها شراسة وغطرسة فهم لا يتحدثون عن مقابل للفلسطينيين كما المحاولات والخطط التصفوية السابقة".

وأضاف: "إن معدوا الخطة الأمريكية لا يضعون اعتبار لأي فلسطيني بغض النظر عن فكره وتوجهاته، وهذه المحاولة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل وفرض الاستسلام على الامة كلها".

وشدد الشيخ عزام أن كافة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية لا يمكن أن تحبط عزائمنا ولا يمكن أن يضعف ايمانًا بعدالة قضيتنا.

وأشار إلى أن شعبنا متمسك بمواصلة رحلة الجهاد والنضال والثورة وهي رسالة للعالم أجمع وخاصة لأحرار العالم، موضحًا أن خيار المقاومة والجهاد هو خيار للحفاظ على دماء الشهداء.

ولفت الشيخ عزام على أن المطلوب حاليًا هو اعادة النظر في العلاقات الداخلية الفلسطينية، قائلًا: "لا مجال للاستمرار في الخلاف والانقسام ولا مشكلة بوجود التباينات بيننا ويجب أن نلتقي على القوائم المشتركة لإسقاط صفقة القرن".

ودعا، إلى الإسراع للاتفاق على مشروع وطني يعيد الفاعلية لكل مراحل النضال السابقة إضافة إلى الدعوة لاجتماع فلسطيني يشارك فيه كل قادة شعبنا للخروج بموقف واحد".

وتابع الشيخ عزام قوله: "لا عذر لاحد أن يقف صامتا أمام محاولة تصفية فلسطين وبيع القدس للمحتل فالدول العربية تملك الكثير من اوراق الضغط لإشهارها في وجه أمريكا، مشيرًا إلى أن العالم كله مدعو لإصدار موقفه لحماية قراراته الشرعية والقانونية.

كما اكد أن علماء الأمة مطالبون اليوم أكثر مما مضى بأن يوحدوا الشعوب العربية لا أن يؤججوا الصراع والفتن في بينهم، لافتًا إلى أن المطلوب من علماء الامة توضيح الموقف الشرعي والوطني والاخلاقي من صفقة ترامب.