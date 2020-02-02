عزام الأحمد ينفي تأجيل زيارة عباس لقطاع غزة ويؤكد استمرار جهود المصالحة

نفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأنباء التي تحدثت عن تأجيل الرئيس محمود عباس زيارته لقطاع غزة، نظراً لوجود ارتباطات لديه في الخارج.

وأوضح الأحمد في حوار مع "فلسطين اليوم" ينشر لاحقاً أن ترتيبات توجه وفد الفصائل في الضفة الغربية إلى قطاع غزة مستمرة، مشيراً إلى أنهم بانتظار رد من حماس في غزة لتحديد موعد الزيارة، مرجحاً أن يكون الموعد تأخر بسبب التصعيد الإسرائيلي.

وكانت مواقع محلية تداولت انباء تفيد بتأجيل الرئيس محمود عباس زيارته لقطاع غزة على لسان الأحمد.