تعليمات "إسرائيلية" للاستعداد لجولة تصعيد واسعة في غزة ..وتدريبات مفاجئة تبدأ اليوم

أكد مصدر أمني "إسرائيلي" خلال تصريحات للقناة الـ12 ان "إسرائيل" قد تدخل في جولة تصعيد جديدة بقطاع غزة، قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست".

واعطى وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بنيت، تعليمات للجيش الاستعداد لجولة تصعيد واسعة قريبة ، وذلك خلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأخيرة، التي عقدت على خلفية إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصف عدة مواقع في قطاع غزة بزعم الرد على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في غلاف غزة أطلق من القطاع، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

ويستمر الشبان الفلسطينيون بإطلاق البالونات من قطاع غزة كخطوة احتجاجية على استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

تدريبات مفاجئة

وبالتزامن مع التهديدات "الاسرائيلية" أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 2/2/2020 أن القوات ستبدأ تمرينات عسكرية على مستوى هيئة الأركان العامة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن التمرينات ستحاكي القتال على عدة جبهات، وتهدف إلى رفع الجهوزية لتنفيذ ما أسماه بجهود تفعيل النيران على أكثر من جبهة.

وحسب بيان الجيش فإن قيادتي الجبهتين الشمالية والجنوبية ستشاركان في التمرينات إلى جانب القوات البحرية والبرية والجوية، وركني الاستخبارات والاتصالات والسايبر.

وحسب ما جاء في صحيفة إسرائيل اليوم فإن التدريبات ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.