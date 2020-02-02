فيروس كورونا: تزايد الوفيات خلال 24 ساعة والبنتاغون يتدخل

ارتفع معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 304 حالة، حيث توفي 45 شخصاً خلال 24 ساعة في مقاطعة واحدة.

وأوضحت السلطات الصينية، أن الفيروس قتل 45 شخصاً إضافياً، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء والتي انتشر من خلالها، فيما أصيب 2590 ، بينها 1921 إصابة في ذات المقاطعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم الصين إلى أكثر من 14 ألف شخص.

فيما أعلنت الفلبين اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" الجديد خارج الصين.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر، في سوق بمدينة ووهان، تباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة خارج الصين.

وقد دخلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على خط الفيروس، بعد أن وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وذكر البنتاغون في بيان أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.