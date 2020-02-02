"اسرائيل" تعاقب غزة والضفة ..منعت الإسمنت وقلصت تصاريح التجار وأوقفت استيراد المنتجات الزراعية

قررت "إسرائيل" الليلة الماضية ، فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة بوقف ادخال الاسمنت وتخفيض عدد التصاريح الممنوحة لتجار من قطاع غزة، بحجة إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من القطاع.

وقالت وسائل "اسرائيلية" انه اعتباراً من اليوم الاحد 2/2/2020 تقرر التوقف عن إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة وعن تخفيض عدد تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" للتجار الغزيين ب 500، وحتى إشعار آخر، "وذلك في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وبينت مصادر "اسرائيلية" ان القرار اتخذ بعد مشاورات أمنية وفي ضوء تواصل التصعيد في الأسابيع الأخيرة.

وحمل الاحتلال حماس المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه وأنها ستتحمل تبعات ذلك.

من جهة أخرى وفي الضفة المحتلة قررت "إسرائيل" اليوم، البدء بوقف استيراد المنتجات الزراعية من المناطق الفلسطينية، وفقا لتوجيهات وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت.

وأشارت القناة العبرية، الى أن قرار وزير الجيش الإسرئيلي نفتالي بينت، جاء ردا على استمرار وقف استيراد الفلسطينيين للعجول من إسرائيل إلى الضفة الغربية.