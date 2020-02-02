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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 2/2/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:41 - 02 فبراير 2020
حالة الطرق حالة الطرق
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 2/2/2020 تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث واحد نتج عنه إصابة خطيرة فقط ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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