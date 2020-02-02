انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 2/2/2020، في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد عانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل منذ عدة أيام من الانخفاض، ترتفع قليلاً لكنها تعود للانخفاض.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 2/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4400 دولار/ شيكل

4.8450 دينار / شيكل

3.7900 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.9000 يورو/ دينار

بیع

3.4700 دولار/ شيكل

4.9050 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار