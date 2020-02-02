طقس فلسطين اليوم 2/2/2020: ارتفاع الحرارة

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأحد 2/2/2020، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وبارداً الى شديد ألبرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبياُ الى بارد ليلاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.