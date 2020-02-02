الإعلامي جمال ريان: شكراً يا ترامب!

أكَّد الإعلامي الفلسطيني جمال ريان أنًّ "صفقة القرن" الأمريكية – الإسرائيلية تمكنت من كشف الأقنعة عن وجوه أنظمة عربية غدارة مثل السعودية والإمارات، خدعت فلسطين على مدار عشرات السنوات.

وقال ريان في منشور على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك: شكرا ترمب على مبادرة صفقة القرن التي أيقظت ووحدت من جديد مشاعر الشعوب العربية والاسلامية تجاه القدس وفلسطين، وكشفت ألاقنعة عن وجوه أنظمة عربية غدارة مثل السعودية والإمارات ، خدعتنا على مر عشرات السنين.

والإعلامي جمال ريان من إعلامي الجزيرة، وعمل مقدماً للأخبار والبرامج السياسية في التلفزيون الأردني عام 1974 م، والتحق بقسم الأخبار في هيئة إذاعة كوريا الجنوبية عام 1979 م، كما كان مقدماً للأخبار والبرنامج السياسي (العالم هذا المساء) في تلفزيون أبو ظبي عام 1989م ، وانضم لهيئة الإذاعة البريطانية العربية BBC عام 1994 م، ثم التحق بقناة الجزيرة الفضائية في قطر عام 1996 م.