الإمارات تتغنى بمرحاض مرصع بالألماس!

تغنت الإمارات بمرحاض ذهبي مرصع بالألماس قدمته شركة “Coronet Jewellery”، المتخصصة في تصنيع ​المجوهرات الماسية​، وقسم من مجوهرات “Aaron Shum Jewellery” في ​هونغ كونغ​، مرصع بـ40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطًا، بقيمة 1.28 مليون دولار، وسط استياء كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للحالة التي وصلت لها الحالة العربية تعاني من قضايا وازمات خطيرة.

وحصل صحن المرحاض المرصع بالألماس، على شهادة أصالة، من قبل ممثلي “Guinness World Records”، لأكبر عدد من الماس على وعاء مرحاض، وسط سخرية كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من حكام الإمارات قائلين إن هذا المرحاض هو إنجاز كبير للعرب والمسلمين والبشرية جمعاء.

وانتقد آخرون الانفاق المبالغ فيه في الإمارات على ما وصفوه بالتفاهات في وقت يعاني فيه أطفال اليمن الموت جوعا، بسبب الحرب التي تسببت بها الإمارات هناك.



