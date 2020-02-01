الصحفي اللحام يتوقع تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة

حذَّر الصحفي الفلسطيني د. ناصر اللحام من توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التصعيد في قطاع غزة بعد فشله بضم الضفة وعدم حصوله على تأييد وموافقة عربية بخصوص صفقة القرن التي عرضها ترامب الثلاثاء الماضي وسط رفض عربي واسلامي ودولي كبير.

وقال اللحام في برنامج تلفزيوني على قناة معاً: "يجب أن لا تدفع غزة ثمن صفقة القرن وفوز نتنياهو بالانتخابات"، داعياً الدول العربية بالتدخل لمنع أي اعتداء على قطاع غزة.

وأشار اللحام إلى ارتفاع مستوى التحريض باتجاه التصعيد في قطاع غزة، وتكرار اسم "يحيى السنوار" مؤخراً في الإعلام العبري والتحريض عليه.