هنية وقآاني يبحثان سبل التصدي المشترك لصفقة القرن الامريكية

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم السبت، هاتفياً مع العميد إسماعيل قآاني رئيس فيلق القدس سبل التصدي المشترك لصفقة القرن.

في السياق، أبدى العميد إسماعيل قآاني رئيس فيلق القدس جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة، مؤكداً دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني.

في السياق، ثمن رئيس الحركة الموقف الإيراني وأكد موقف الاجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة، معبرا عن يقينه بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الامة على اسقاطها.