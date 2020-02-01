غانتس بعد نتنياهو يهرب من صواريخ المقاومة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، "إن زعيم حزب أبيض – أزرق بيني غانتس وأعضاء حزبه، هربوا من تجمع بمستوطنة ناحل العوز حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي من قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو بثه اعلام الاحتلال لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة ناحل العوز.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يشار إلى ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هرب في أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية الأخيرة.