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والدة الأسير لدى المقاومة هدار جولدين تشن هجوماً حاداً ضد نتنياهو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:44 - 01 فبراير 2020
عائلة هدار غولدن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة عائلة هدار غولدن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة
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هاجمت والدة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة هدار جولدين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه "أنه لا يسعى لإعادة ابنها إلى إسرائيل من قطاع غزة".

وأشارت والدة جولدين أن "نتنياهو يسعى للهدوء مع قطاع غزة، ولا يعمل لإعادة الجنود الأسرى من القطاع"، مشيرةً إلى أنّه وعد بإغلاق المعابر وتضييق الحصار على غزة لحين الإفراج عن هدار لكنه لم يفِ بوعده.

ولفتت إلى أن زعماء وقادة العالم، يوافقون على اشتراط دخول أي مساعدات لقطاع غزة بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، ونتنياهو صامت.

 

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