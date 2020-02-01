هل وصل فيروس "كورونا" إلى تونس؟

نفى المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمسجدة تسجيل أي إصابة بفيروس الصين القاتل "كورونا" حتى الآن، نافيًا الاشاعات التي اجتاحت مواقع التواصل.

وقالت مدير المرصد نصاف بن عيلة، أن جميع المسافرين القادمين من الصين يتم إخضاعهم إلى إجراءات فحص وتثبت وتقصي دقيق في المطارات التونسية.

يشار إلى أن عددًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبارًا عن تكتم السلطات على وجود مصابين بفيروس "كورونا" في تونس.

الجدير بالذكر أن الصحة التونسية والسلطات أكدت في وقت سابق اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، في كل المطارات والمراكز الحدودية في البلاد.