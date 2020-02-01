أريحا: استمرار البحث عن الطفل المفقود محمود بيطار

يواصل ذوو الفتى المفقود محمود بيطار (13 عامًا) وأهالي محافظة أريحا والأغوار بالتعاون مع الجهات الرسمية عمليات البحث بعد فقدان آثاره أمس الجمعة عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة رافضة لـ"صفقة القرن" بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المغلف بـ"المطاط" على مدخل أريحا الجنوبي.

وقالت عائلة الطفل البيطار، إن مئات المواطنين حضروا لمساندة العائلة في عمليات البحث، لافتة أنهم لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وطالب الشرطة، المواطنين بالمساعدة والتواصل معها عبر الرقم (100) في الحصول على أي معلومات حول الطفل البيطار.