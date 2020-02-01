مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بانتهاء شهر يناير 2020

عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر فبراير ٢٠٢٠ عن فرحتهم بانتهاء شهر يناير المنصرم، الذي شهد العديد من الاحداث السياسية و الكوارث الطبيعية.

فبينما انزاح عن العالم كابوس قيام حرب عالمية ثالثة في بداية يناير، بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، أبى يناير الا و ان يترك العام غارقا في كابوس فيروس كورونا الصيني، القاتل الذي يخشى العالم من أن يصبح وباء يهدد الملايين.

و بدت تغريدات المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي متفائلة قليلا بانتهاء شهر يناير، و كأنهم يتنفسون الصعداء.

أبرز أحداث شهر كانون الثاني/ يناير 2020

03 يناير/ كانون الثاني

اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في الثاني من يناير.

8 يناير/ كانون الثاني

صواريخ بالستية إيرانية تستهدف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد في العراق.

10 يناير/ كانون الثاني

وفاة قابوس بن سعيد سلطان عمان وتنصيب ابن عمه هيثم بن طارق خلفا له.

11 يناير/ كانون الثاني

الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب "فيروس كورونا" في مدينة يوهان الصينية.

12 يناير/ كانون الثاني

بركان "تال" يثور في الفلبين.

18 يناير/ كانون الثاني

الأمير هاري وزوجته يتخليان عن الألقاب والمهام الملكية

25 يناير/ كانون الثاني

قتلى ومصابون في زلزال شديد يضرب شرقي تركيا

26 يناير/ كانون الثاني

مقتل كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي في تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا.

28 يناير/ كانون الثاني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خطته للسلام ويقول إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين

30يناير/ كانون الثاني

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي فيروس كورونا وظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين

31 يناير/ كانون الثاني

بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد ما يقارب نصف قرن من انضمامها إلى هذا التكتل الإقليمي.









