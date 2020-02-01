مصر تقرر إعادة مواطنيها من قلب المدينة الصينية المنكوبة "ووهان"

قرر مصر إرسال طائرة خاصة لإعادة المصريين الموجودين في المدينة المنكوبة بفيروس كورونا "ووهان" الصينية.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران أن الطائرة تحمل على متنها فريقا طبيا متكاملا، تم اختياره من قبل وزارة الصحة المصرية، وسيكون في انتظارهم، عند العودة إلى القاهرة، فريق مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

وتتسع الطائرة بحسب المصادر، إلى أكثر من 300 راكب، بخلاف أطقم العمل.

وناقش مجلس الوزراء المصري تفاصيل عودة المصريين من الصين في اجتماع مجلس الوزراء أمس الجمعة، مضيفا أنه لم يصب أي مصري موجود في الصين بالفيروس.

وقال المتحدث باسم المجلس، نادر سعد، إن هناك إجراءات مهمة لما بعد العودة، حيث يتم وضع العائدين في حجر صحى لمدة 14 يوما تحت الملاحظة الدقيقة.

الجدير بالذكر أن السلطات الصحية في الصين، أعلنت أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا.