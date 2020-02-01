الأردن تحذر من التبعات الكارثية لـ "صفقة القرن"

حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، من التبعات الكارثية لأي خطوة إسرائيلية أحادية قد تفرضها على الأرض، الأمر الذي سيعد خرقاً للقانون الدولي.

قال وزير الخارجية الأردني، إن ثوابت المملكة لا تتبدل، وإنه لا مساومة عليها، ولا تعامل مع أي مبادرة تطرح دون ثوابت ضامنة لكل حقوق الشعب الفلسطيني.

كما حذر من تغير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس، مؤكدًا أن السيادة عليها يجب أن تكون فلسطينية والوصاية أردنية، والحماية فلسطينية وأردنية وعربية.

جاء ذلك الصفدي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وأوضح الصفدي أن المبادرة العربية للسلام التي خرجت عام 2002، جاءت لتلبي الحق الفلسطيني بالدولة المستقلة وفق حل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية، التي تعتبر السبيل الوحيد من أجل تحقيق السلام الدائم.

وشدد وزير الخارجية الأردني أن دولته ستظل السند الذي لا يلين للفلسطينيين من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.

وتابع: "ستبقى القضية الفلسطينية هي المركزية بالنسبة للمملكة الهاشمية"، داعيًا وزراء الخارجية العرب إلى إطلاق عمل حقيقي ينهي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.