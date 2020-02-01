اليمن يؤكد على مساندته وتأييده لخيارات الشعب الفلسطيني

شدد دولة اليمن على مساندتها وتأييدها لخيارات الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة ورفض القرارات والخطط المجحفة بحق الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، إن استمرار المواقف الأميركية المخالفة للقضية الفلسطينية، أسهمت في إضعاف حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحل الشامل والعادل لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية والأممية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف الحضرمي، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب، مشددًا على أن اليمن سيبقى لجانب فلسطين من اجل استعادة شعبها دولته ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف.

واكد أن إرساء السلام العادل لا يمكن أن يتم بشرعنة الاحتلال، ومخالفة الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الحديث عن خطط السلام يجب أن يكون وفقا لقواعد القانون الدولي.

وطالب الحضرمي، بتطبيق قرار مجلس الأمن (2334)، الذي أكد أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، لاسيما القدس الشرقية ليس له أي شرعية.