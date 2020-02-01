مؤثر: رضيع الكورونا يثير ضجة على مواقع التواصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو يظهر طفلا رضيعا لم يتجاوز بضعة اشهر، مصابا بفيروس كورونا في ووهان بالصين.

و ظهر الطفل هو يلعب على سرير معزول داخل إحدى المستشفيات، بينما وقف الطبيب في الخارج يلاحظه ويشير إليه عبر الزجاج الفاصل، وكان الطفل يرفه بذراعيه وكأنه يريد الطبيب أن يحمله.

لم يستغرق الأمر طويلاً حتى بدا التأثر الواضح على الطبيب واستدار حتى لا يلحظ الطفل دموعه وهي تنهمر من شدة التأثر.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت،ارتفاع ضحايا الفيروس المستجد الى 259 حالة وفاه، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس القاتل 12 ألف شخص.



فيديو _يدمي القلب_.. رضيع صيني مصاب بفيروس كورونا في ووهان_SD