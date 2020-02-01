العراق تدعو لوضع استراتيجية عربية لمحاربة صفقة القرن

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي عبد الحكيم، ضرورة رفع الوعي العالمي حول مخاطر "صفقة القرن" المجحفة، وتقديم كل أشكال الدعم لفلسطين.

وأوضح الحكيم أن ذلك يكون من خلال وضع استراتيجية عربية مع كافة الدول الصديقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان.

جاء ذلك الحكيم في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، في الجامعة العربية، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وقال الحكيم إن الظروف الحالية تحتم علينا الالتزام بالوحدة الوطنية، خاصة بين الفلسطينيين، لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين لأرضهم.

وأكد موقف العراق الثابت حكومة وشعبنا الداعم للشرعية الفلسطينية، داعيًا جميع العرب والمسلمين والأحرار من حول العالم إلى دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.