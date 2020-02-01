لأول مرة.. إنفاق المستهلكين في السعودية يتجاوز تريليون ريال

أظهرت تقارير اقتصادية سعودية ارتفاع الإنفاق في السعودية خلال عام 2019، لافتة أنها وصلت إلى أرقام قياسية لأول مرة.

وكشفت التقارير، أنها وصلت إلى ما يزيد عن (1.02) تريليون ريال، مشيرة إلى متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين بلغ (85.54) مليار ريال، مقابل (81.7) مليار خلال عام 2018.

وأضافت ان حجم الإنفاق وصل في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 إلى (264.7) مليار ريال بارتفاع سنوي قدره 7.2%.

وعزت أسباب الزيادة، إلى إنفاق السعوديين على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع، مبينة أن المبيعات الاستهلاكية حققت نموًا سنويا (22 .8%) لتبلغ (285.3) مليار ريال في 2019 مقارنة ب(232) مليار خلال 2018.