في الطريق إلى ووهان.. صيني وحيدًا في الطائرة متسلحًا بكمامة

نشرت وكالة "غيتي" صورة لراكب صيني وحيد على طائرة بدون وجود أي راكب آخر، ولم تحدد الوكالة هويته.

وبحسب وكالات الأنباء فإن هذا الراكب هو طبيب صيني متجه إلى مدينة ووهان المنكوبة والتي انتشر منها فيروس كورونا القاتل.

وظهر الطبيب الصيني وهو يرتدي كمامة في طريقة إلى محاربة فيروس الصين القاتل في ووهان.

وأعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الجمعة، أن بلادها سترسل طائرة لإجلاء رعاياها العالقين في ووهان، عاصمة إقليم خوبي.

وأكدت مارسودي أن المسؤولين في إندونيسيا حصلوا على تصريح من السلطات الصينية بهبوط الطائرة، وذلك لنقل طلابها بعيدا عن مركز الوباء.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية: "سوف تغادر الطائرة الأولى التي تحمل فريق الإجلاء خلال 24 ساعة"، حيث يدرس نحو 250 طالبا إندونيسيا في ووهان.

السبت، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا، فيما أعلنت دول منها أستراليا والولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.