أسعار الغاز و المحروقات لشهر فبراير 2020

أعلنت وزارة المالية - الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر شباط 2020 في كافة محافظات الوطن.
و أوضحت الوزارة أن سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.77 شيكل، و أن خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
|
الصنف
|السعر/ شيكل
|بنزين 95
|
5.90
|
بنزين 98
|6.59
|
سولار
|4.99
|الكاز
|4.99
|اسطوانة غاز (5 كغم)
|27
|اسطوانة غاز (12 كغم)
|64
|اسطوانة غاز (48 كغم)
|256