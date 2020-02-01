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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أسعار الغاز و المحروقات لشهر فبراير 2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:08 - 01 فبراير 2020
محروقات محروقات
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 أعلنت  وزارة المالية - الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر شباط 2020 في  كافة محافظات الوطن.

 و أوضحت الوزارة أن سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.77 شيكل، و أن خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الصنف

 السعر/ شيكل
بنزين 95

5.90

بنزين 98

 6.59

سولار

 4.99
الكاز 4.99
اسطوانة غاز (5 كغم) 27
اسطوانة غاز (12 كغم) 64
اسطوانة غاز (48 كغم) 256

 

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