كورونا.. إجلاء 42 تركيًا من ووهان الصينية

أجلت تركيا، اليوم السبت، 42 شخصًا من رعاياها بمدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس "كورونا".

ووفق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، فقد أقلعت طائرة خاصة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، وعلى متنها 42 تركيًا.

وقال قوجه في تصريح عبر حسابه "تويتر"، إن الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".

وأضاف في تغريدته، أنه لم يتم رصد أي من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم، مشيرًا إلى أنه تم إخضاعهم للفحوصات.