مصر: إحالة اوراق عشماوي و 36 آخرين للمفتي

أفادت مصادر قضائية مصرية بأن محكمة مصرية أحالت اليوم السبت أوراق هشام عشماوي، و36 آخرين إلى المفتي بعد إدانتهم بـ "الإرهاب".

عشماوي، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة تتهمه السلطات بتبني الفكر المتشدد، حيث اعتقل في مدينة درنة بشرق ليبيا أواخر عام 2018 وسلمته السلطات الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إلى مصر التي جرى نقله إليها في مايو أيار من العام الماضي.

و قالت محكمة عسكرية إن عشماوي أُدين في عدة جرائم منها تدبير هجوم في 2014 أدى إلى مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا والضلوع في محاولة اغتيال وزير داخلية سابق في عام 2013.

و بحسب بيان المحكمة، فإن عشماوي قاد جماعة "أنصار بيت المقدس" المتمركزة في سيناء، أخطر الجماعات المتشددة في مصر، قبل أن تبايع الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.

وقضت المحكمة اليوم السبت بإدانة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 36 متهما بالإرهاب، و حددت موعد جلسة جديدة في الثاني من مارس آذار للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى. وكانت محاكم مدنية وعسكرية مصرية حكمت غيابيا على عشماوي بالإعدام قبل تسليمه.