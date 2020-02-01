العراق تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها

أعلنت دولة العراق اليوم السبت، منع دخول حاملي الجنسية الصينية تخوفًا من احتمالية إصابة المسافرين بفيروس الصين القاتل "كورونا".

مدير الجنسية والجوازات في البصرة قال إنه "تم المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 31 يناير".

الجدير بالذكر أن مدير مطار البصرة الدولي أعلن في وقت سابق صدور أمر بعدم دخول أي مواطن صيني، أو أي زائر من الصين إلى العراق.

يشار إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 295 شخصًا وذلك بعد تفشي المرض القاتل في مدينة ووهان الموبوءة في الصين.