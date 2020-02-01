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إجلاء عشرات الاردنيين من ووهان الصينية بسبب "كورونا"

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 13:45 - 01 فبراير 2020
طارة اردنية طارة اردنية
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أجلت الأردن، اليوم السبت، عشرات الأردنيين من إقليم ووهان الصينيين بعد انتشار فيروس "كورونا".

ووفق المصادر الأردنية، فقد وصلت طائرة أردنية قادمة من ووهان الصينية عمان، تضمنت 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون الدارسون في المدينة.

وقال وزير الصحة، صالح الخرابشة، إنه لا توجد إصابات بين الطلبة الأردنيين القادمين على متن الطائرة.

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية للطلبة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى قسم العزل في مستشفى البشير الحكومي، إلى حين التأكد من حالتهم الصحية.

على الصعيد ذاته، أعلن وزير النقل، خالد وليد سيف، أن الطائرة أقلت على متنها 54 أردنيا و7 فلسطينيين وأخرين.

 

 

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