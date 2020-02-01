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32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:56 - 01 فبراير 2020
معبر الكرامة معبر الكرامة
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن أكثر من 32 ألف موطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة أن الحركة كانت نشطة باتجاه القادمين لوجود أعداد كبيرة من المعتمرين العائدين، مضيفةً أن :"عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16332) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (15790) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة".

وأشارت الإدارة العامة إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين.

وتابعت: " حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (9) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية".

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