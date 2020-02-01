آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد 2 فبراير 2020

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد 2 فبراير، سيكون ل لمتبقي من الحافلة الأولى (جوازات مصرية) + الحافلتان: الثانية والثالثة من كشف (2020/3).

ودعت الوزارة المسافرين الواردة اسماؤهم في تلك الكشوفات للتواجد الساعة 6:30 صباح الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة على ضرورة إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.