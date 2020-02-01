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بكر: ارتفاع سعر اسطوانة الغاز في قطاع غزة الى 57 شيكل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:24 - 01 فبراير 2020
أزمة الغاز في قطاع غزة رغم الحديث عن إدخاله (15).JPG أزمة الغاز في قطاع غزة رغم الحديث عن إدخاله (15).JPG
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أعلنت وزارة المالية بغزة ارتفاع سعر اسطوانة غاز الطهي من 55 الى 57 شيكل، موضحاً بأن هذا الارتفاع يعود للموردين المصريين للغاز.

و أشار  مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية بيان بكر، الى إنّ أزمة غاز الطهي في قطاع غزة ما تزال قائمة ولم تنته بعد.

وأكّد بكر أنّ هناك وعودًا من الجانب المصري بإدخال كميات جديدة من غاز الطهي يوم غدٍ الأحد، موضحًا أنّ 19 شاحنة تحمل غاز الطهي دخلت يوم الخميس إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري.

و لفت بأنه ما زال العجز متواصل في امدادات الغاز، مؤكداً بأن الأولوية في توزيع كميات غاز الطهي كانت للمستشفيات والمخابز ومزارع الدواجن.

و ذكرً بكر بأن نسبة العجز في كميات غاز الطهي بقطاع غزة بلغت إلى 40%.

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