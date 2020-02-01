أبو مرزوق: خيار رفض الصفقة لن يضيف خسارة جديدة للفلسطينيين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، اليوم السبت 1/2/2020، أنّ خيار رفض "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يضيف خسارة جديدة للفلسطينيين، بل سيكسبهم مزيدًا من التمسك بحقوقهم وقضيتهم العادلة.

وشدد أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، على رفض حركته لخطة تصفية القضية الفلسطينية ، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، مؤكداً أنّ حماس ستعمل على إفشال هذه الخطة بشكل كامل.

وقال "لمن يدعون أن قولنا لا كفلسطينيين يخسرنا، هذا قول ساذج لأن نعم اعتراف بالهزيمة وتسليم بحقوقنا لأعدائنا، وألف لا لا ينهي القضية العادلة، وبنعم واحدة تُطوي صفحة وتبدأ صفحةٌ أخرى".

وشدّد عضو المكتب السياسي لحماس على أنّ الإسرائيليين "كلما كسبوا وقلنا لا ازدادوا خوفًا من المستقبل، وازددنا يقينا بوعد الله لنا، ولا نحتاج إلا جولةً تزيل باطلهم".