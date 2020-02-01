خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قال نادي الاسير الفلسطيني اليوم السبت 1/2/2020، ان خمسة اسرى ، دخلوا اعوام جديدة داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير شادي فتحي أحمد مطر من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير عامر محمود محمد بركة من طولكرم (33 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.

◼الأسير حسن فتحي محمد عمارنة (40 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

◼الأسير محمود عبد العزيز أحمد السويطي (45 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 أعوام في سجون الاحتلال.

◼الأسير نضال ياسين سمارة عنترى (40 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.