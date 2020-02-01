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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:33 - 01 فبراير 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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قال نادي الاسير الفلسطيني اليوم السبت 1/2/2020، ان خمسة اسرى ، دخلوا اعوام جديدة داخل سجون الاحتلال.

الأسير شادي فتحي أحمد مطر من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عامر محمود محمد بركة من طولكرم (33 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير حسن فتحي محمد عمارنة (40 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير محمود عبد العزيز أحمد السويطي (45 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير نضال ياسين سمارة عنترى (40 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

 

 

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