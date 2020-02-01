"إيران" تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين

علقت الجمهورية الإيرانية اليوم السبت ، 1/2/2020 كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى ، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

وأكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الإجراء مؤقت، موضحا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين بالغة الأهمية بالنسبة لطهران، لكن الأولوية لصحة الإيرانيين.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الإجراء كان الصينيون يحتاجون إلى “بطاقة صحية” لدخول إيران، تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما كانوا يخضعون لفحص طبي على يد ممثلين لوزارة الصحة الإيرانية لدى وصولهم إلى مطار طهران.

وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين ليصل إلى 259 حالة وفاة، فيما قفز عدد المصابين إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم.