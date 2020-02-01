شرطة المرور تصدر تنويهًا بشأن إغلاق شارع شرق مدينة غزة

نوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم السبت الموافق 1/2/2020، للمواطنين والسائقين بأنه سيتم إغلاق شارع المنصورة شرق مدينة غزة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت المرور، في بيان مقتضب وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، انه سيتم إغلاق شارع المنصورة من مفترق محطة الشوا حتى مفترق بصل بشكل كلي، لمدة ست أيام، لوجود أعمال ترميم.

وأشارت إلى وجود أعمال ترميم حفر طرق لبلدية غزة أمام مستشفى الشفاء، وكذلك أعمال دهان للرصيف على مفترق ترست.

وكانت الإدارة العامة لشرطة المرور، قد أعلنت عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 01/02/2020، والحالة المرورية على المفترقات والمحاور الرئيسية في قطاع غزة.

وذكرت الإدارة، أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت إلى السائقين بضرورة الالتزام في السرعات المحددة وترك مسافة آمنة، في مناطق سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل.

وأفادت بشأن حالة الطرق في قطاع غزة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وحذرت السائقين، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتهم والآخرين للخطر.

وفي حالة وقوع الحوادث، حثت السائقين على المبادرة بتحريك سيارتهم لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، لافتةً إلى أنه يمكن للسائق التواصل مع العمليات المركزية.

وأشارت إلى أنه سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.