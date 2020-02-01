تحديد موعد النطق في قضية عزل ترامب أمام مجلس الشيوخ!

قالت وسائل إعلام أمريكية ان يوم "الاربعاء" القادم هو الموعد للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ .

وقالت وسائل إعلام أمريكية عدّة عن مصادر برلمانية إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي الأربعاء بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه.

وأضافت المصادر لهذه الوسائل بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ الجمعة ورفض خلاله السناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة إن المجلس سيلتئم مجدداً الإثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.

وأضافت أنّ التصويت على التهمتين الموجّهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظراً إلى أنّ إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.

مجلس الشيوخ يرفض استدعاء شهود في محاكمة ترامب

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترامب، مما يمهد الطريق أمام إجراء تصويت نهائي يتوقع أن يُبَرّأ خلاله الرئيس الجمهوري من التهمتين الموجّهتين إليه.

وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديموقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.