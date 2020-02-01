عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت الموافق 1/2/2020

جاءت عناوين الصحف السعودية، اليوم السبت الموافق 1/2/2020، مستهلةً بنفي الأنباء المتداولة عن ظهور إصابات بفيروس كورونا على أراضي المملكة، كما وتصدر خبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، العنوانين العريضة.

صحيفة عكاظ:

وتصدرت صحيفة عكاظ اليوم السبت 1/2/2020، عناوينها على النحو الاتي:

وزير الصحة توفيق الربيعة يعلن عدم تسجيل حالات بإصابة فيروس كورونا، فيما بدأت وزراته بفرز كل من يأتي مكن الصين، وفحص حالته الصحية.

إدارة مشروع قطار الحرمين السريع تؤكد ان صاحب الحساب على "تويتر" الذي أساء للوطن لا يعمل لديها، فيما تجري التأكد من صحة هوية المغرد المسيء.

صحيفة الرياض:

وعنونت صحيفة الرياض اليوم السبت 1/2/2020، أخبارها وجاءت بالنحو التالي:

خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عامًا من عضويتها بالاتحاد.

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترامب.

صحيفة الشرق الأوسط:

وجاءت عناوين صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت 14/2/2020، على النحو التالي:

مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، يوصف خطة "السلام" صفقة القرن بأنها خطوة لسكر الجمود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

الولايات المتحدة تفرض قيودًا جديدة على دخول مواطني ست دول إليها، وتشديد الإجراءات بخصوص الهجرة.

صحيفة الوطن:

وتصدرت صحيفة الوطن، اليوم السبت 14/2/2020، عناوينها، على النحو التالي :

وزارة الخارجية المصرية تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، بعد جولات من المفاوضات المضنية مع دول الجوار.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن في خطاب له أنّ بريكست سيُشكّل "نجاحاً باهراً أيّاً تكُن العقبات".